Джерело - Чемпіон.
Українець Артем Іванов здобув перше місце на чемпіонаті світу з шашок-100 у бліц-грі.
Про це повідомили в департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міськради.
У фіналі Артем Іванов обіграв багаторазового чемпіона світу Александра Шварцмана, який представляв Ізраїль. Гра завершилася з рахунком 5:3.
Чемпіонат світу з шашок-100 відбувався 15–16 травня в ізраїльському місті Ноф-ха-Галіль.
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