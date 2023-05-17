Чемпіонат світу з шашок-100 відбувався 15–16 травня в ізраїльському місті Ноф-ха-Галіль.

Джерело - Чемпіон.

Українець Артем Іванов здобув перше місце на чемпіонаті світу з шашок-100 у бліц-грі.

Про це повідомили в департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міськради.

У фіналі Артем Іванов обіграв багаторазового чемпіона світу Александра Шварцмана, який представляв Ізраїль. Гра завершилася з рахунком 5:3.

Чемпіонат світу з шашок-100 відбувався 15–16 травня в ізраїльському місті Ноф-ха-Галіль.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!