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Українські фігуристи закликали ISU не повертати росіян до закінчення війни

Росія та Білорусь залишаються усуненими від початку повномасштабного вторгнення.
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Українські фігуристи закликали ISU не повертати росіян до закінчення війни

Джерело - suspilne.media.

Комісія атлетів Федерації фігурного катання України закликала Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжити відсторонення росіян від змагань до закінчення повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters, що отримало доступ до листа української сторони.

"Сподіваємося, комісія атлетів [ISU] підтримає нашу ініціативу з повного відсторонення російських спортсменів та офіційних осіб від усіх міжнародних заходів під егідою ISU до закінчення неспровокованого російського вторгнення до України", — йдеться у листі, якого спрямували до голови міжнародної комісії атлетів, канадця Еріка Редфорда та інших її членів.

Українські фігуристи також порушили питання участі росіян у відеосюжеті, спродюсованому олімпійською чемпіонкою Оксаною Баюл. Із власними зверненнями виступили олімпійці Олег Войко, Максим Нікітін, Роман Талан, Катерина Костенко, Олена Ляшенко і Дмитро Дмитренко, серед інших.

"Ми проти [участі] росіян та білорусів у фігурному катанні до закінчення війни. Ми не починали цієї війни", — зазначає у відео Баюл.

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