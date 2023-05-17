Українські фігуристи закликали ISU не повертати росіян до закінчення війни

Росія та Білорусь залишаються усуненими від початку повномасштабного вторгнення.

Комісія атлетів Федерації фігурного катання України закликала Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжити відсторонення росіян від змагань до закінчення повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters, що отримало доступ до листа української сторони.

"Сподіваємося, комісія атлетів [ISU] підтримає нашу ініціативу з повного відсторонення російських спортсменів та офіційних осіб від усіх міжнародних заходів під егідою ISU до закінчення неспровокованого російського вторгнення до України", — йдеться у листі, якого спрямували до голови міжнародної комісії атлетів, канадця Еріка Редфорда та інших її членів.

Українські фігуристи також порушили питання участі росіян у відеосюжеті, спродюсованому олімпійською чемпіонкою Оксаною Баюл. Із власними зверненнями виступили олімпійці Олег Войко, Максим Нікітін, Роман Талан, Катерина Костенко, Олена Ляшенко і Дмитро Дмитренко, серед інших.