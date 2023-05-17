Українські фігуристи закликали ISU не повертати росіян до закінчення війни

Джерело - suspilne.media.
Комісія атлетів Федерації фігурного катання України закликала Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжити відсторонення росіян від змагань до закінчення повномасштабної війни в Україні.
Про це повідомляє агентство Reuters, що отримало доступ до листа української сторони.
"Сподіваємося, комісія атлетів [ISU] підтримає нашу ініціативу з повного відсторонення російських спортсменів та офіційних осіб від усіх міжнародних заходів під егідою ISU до закінчення неспровокованого російського вторгнення до України", — йдеться у листі, якого спрямували до голови міжнародної комісії атлетів, канадця Еріка Редфорда та інших її членів.
Українські фігуристи також порушили питання участі росіян у відеосюжеті, спродюсованому олімпійською чемпіонкою Оксаною Баюл. Із власними зверненнями виступили олімпійці Олег Войко, Максим Нікітін, Роман Талан, Катерина Костенко, Олена Ляшенко і Дмитро Дмитренко, серед інших.
"Ми проти [участі] росіян та білорусів у фігурному катанні до закінчення війни. Ми не починали цієї війни", — зазначає у відео Баюл.