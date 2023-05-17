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Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2023 з художньої гімнастики

Турнір триватиме з 17 до 21 травня
Сьогодні 18:30 164 0
Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи-2023 з художньої гімнастики

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з художньої гімнастики візьме участь у чемпіонаті Європи-2023 у столиці Азербайджану Баку.

Команда буде представлена 15 спортсменками: троє виступлять в особистих змаганнях, по шість – у групових серед дорослих і юніорок.

Склад збірної України на ЧЄ-2023:

Особисті змагання: Вікторія Онопрієнко (обруч, м'яч, булави, стрічка), Поліна Каріка (обруч, м'яч, булави), Поліна Городнича (стрічка).

Групові змагання: Єлизавета Азза, Діана Баєва, Дарина Дуда, Єва Мелещук, Марія Височанська, Анастасія Возняк.

Упродовж чемпіонату розіграють 12 комплектів нагород: п'ять особистих (у багатоборстві й фіналах в окремих видах), по три – в дорослих і юніорських групах (у багатоборстві й фіналах) та один – у командній першості.

Чемпіонат Європи-2023 відбудеться з 17 до 21 травня у столиці Азербайджану Баку.

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