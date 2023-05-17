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Білоруські дзюдоїсти заявлені на Гран-прі Душанбе під своїм прапором

Турнір стартує 26 травня
Сьогодні 16:28 189 0
Білоруські дзюдоїсти заявлені на Гран-прі Душанбе під своїм прапором

Джерело - tribuna.com.

Білоруські спортсмени потрапили в заявку на Гран-прі Душанбе з дзюдо.

Про це повідомляє IJF.

Актуально: Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів до змагань

На офіційному сайті турніру 11 білоруських дзюдоїстів заявлені під своїм прапором.

У заявку також потрапило 6 українців, поки невідомо чи виступлять вони на змаганнях.

Нагадаємо, що міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам і білорусам змагатись тільки у нейтральному статусі.

Раніше повідомлялося, що Україна буде бойкотувати турнір.

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