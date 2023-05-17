Білоруські дзюдоїсти заявлені на Гран-прі Душанбе під своїм прапором

Турнір стартує 26 травня

Білоруські спортсмени потрапили в заявку на Гран-прі Душанбе з дзюдо.

Про це повідомляє IJF.

Актуально: Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів до змагань

На офіційному сайті турніру 11 білоруських дзюдоїстів заявлені під своїм прапором.

У заявку також потрапило 6 українців, поки невідомо чи виступлять вони на змаганнях.

Нагадаємо, що міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам і білорусам змагатись тільки у нейтральному статусі.

Раніше повідомлялося, що Україна буде бойкотувати турнір.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!