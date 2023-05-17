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Матч Англія - Україна викликав найбільший інтерес в українців у 1-му кварталі 2023 року

Сьогодні 15:20 156 0
Матч Англія - Україна викликав найбільший інтерес в українців у 1-му кварталі 2023 року

Джерело - Чемпіон.

Найпопулярнішою подією серед вітчизняних спортивних вболівальників на MEGOGO став матч збірної України проти збірної Англії у кваліфікації до Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба медіасервісу.

Наступні сім щаблів також посідають футбольні події Ліги Європи, Ліги Чемпіонів та Ла Ліги. Десятку закривають бої Ярослава Амосова проти Логана Спорлі та Хосе Раміреза проти Річарда Коммі.

Весь ТОП-10 виглядає наступним чином:

Кваліфікаційний раунд Чемпіонату Європи УЄФА з футболу 2024. Англія – Україна

  1. Ліга Європи УЄФА. Шахтар – Фейєноорд;
  2. Ліга чемпіонів УЄФА. Баварія – ПСЖ;
  3. Ліга Європи УЄФА. Фейєноорд – Шахтар;
  4. Ліга чемпіонів УЄФА. Ліверпуль – Реал;
  5. Ліга чемпіонів УЄФА. Челсі – Боруссія Дортмунд;
  6. Ліга чемпіонів УЄФА. Реал – Ліверпуль;
  7. Ла Ліга. Барселона – Реал;
  8. Bellator MMA. Ярослав Амосов – Логан Сторлі;
  9. Бокс. Хосе Рамірез – Річард Коммі.

Нагадаємо, медісервіс MEGOGO відмовився транслювати бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Девіном Хейні, який відбудеться 21 травня, через публічну поведінку боксера з українським паспортом.

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