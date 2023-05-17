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Санкції Міжнародної федерації дзюдо щодо Ірану закінчаться у вересні

Президент Міжнародної федерації дзюдо розповів про повернення іранців до змагань
Сьогодні 11:54 154 0
Санкції Міжнародної федерації дзюдо щодо Ірану закінчаться у вересні

Джерело - Inside the games.

Іранські дзюдоїсти зможуть повернутися до змагань у вересні після закінчення санкцій.

Про це заявив президент Міжнародної федерації дзюдо Маріус Візер.

"Санкції щодо Ірану закінчаться у вересні. Ми вітаємо їхнє повернення. Сподіваюся, вони зроблять усе можливе, щоб дотримуватися правил і не повторювати минулі незручні інциденти. Нам їх бракує. Бракує кожної країни, що не представлена на змаганнях. Я сподіваюся, що в майбутньому будуть кращі часи.

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Це було важке рішення – відсторонити Іран, і ми шкодуємо, що це вплинуло на спортсменів і спільноту дзюдо цієї країни. Це не їхня вина. Ми це побачимо. Вони відкриті для участі і ми раді їх поверненню", - сказав Візер.

Федерація дзюдо Ірану була відсторонена після того, як Саїду Моллаєї було наказано відмовитися від участі в Чемпіонаті світу 2019 року в Токіо, щоб уникнути зустрічі з суперником з Ізраїлю.

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