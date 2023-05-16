Беленюк: Новини невтішні для українських борців

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк опублікував відео, на якому головний тренер збірної Росії з вільної боротьби Хаджимурат Гацалов звертається до спортсменів на фоні пропагандистських плакатів рф.

Про це українець повідомив у Телеграм-каналі.

"У цьому відео геніально все. Головний тренер збірної росії з вільної боротьби Гацалов на фоні плаката "zaмир" розповідає про повернення якихось нейтральних спортсменів на вересневий чемпіонат світу зі спортивної боротьби. Але новини невтішні для українських борців", - сказав Беленюк.

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