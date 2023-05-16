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NAVI програли Faze і вилетіли з останнього мажору з CS:GO

Українська команда покинула турнір
Сьогодні 16:20 199 0
NAVI програли Faze і вилетіли з останнього мажору з CS:GO
#Navi, #Faze

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 травня, NAVI зазнали поразки від Faze у вирішальному матчі стадії Легенд на BLAST Paris Major 2023.

Українська команда покинула турнір. Faze пробилися до стадії плей-оф змагань.

Раніше інший український колектив Monte перемогли NAVI та вийшли в плей-оф.

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