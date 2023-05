NAVI програли Faze і вилетіли з останнього мажору з CS:GO

Сьогодні, 16 травня, NAVI зазнали поразки від Faze у вирішальному матчі стадії Легенд на BLAST Paris Major 2023.

Українська команда покинула турнір. Faze пробилися до стадії плей-оф змагань.

Раніше інший український колектив Monte перемогли NAVI та вийшли в плей-оф.

The last CS:GO Major will be without @s1mpleO in the playoffs pic.twitter.com/4qtqZnVfFn