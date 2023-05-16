Головне
Інтер - Мілан: анонс і прогноз матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:20 1262
Неперевершений трилер. 13 років тому Таврія виграла Кубок України
Сьогодні 14:24 3291
Ванат отримав дискваліфікацію за сексистські висловлювання на адресу Монзуль
Сьогодні 12:54 605
Довбик - найкращий гравець місяця в УПЛ
Сьогодні 11:52 253
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Сьогодні 11:06 2171
Збірна Данії зіграє з Австрією, Словенія - з Норвегією: розклад матчів ЧС-2023 на 16 травня
Сьогодні 07:20 443
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 00:08 23150
Збірна Чехії сенсаційно програла Латвії, Швеція здолала Фінляндію: результати матчів ЧС-2023
Вчора 23:05 1201
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Вчора 22:14 4650 3
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Вчора 18:09 7250 1
Прямі трансляції

Тур пояснила зміну спортивного громадянства

Меланія Тур прокоментувала рішення змінити українське громадянство на ізраїльське.
Сьогодні 13:40 600 0
Тур пояснила зміну спортивного громадянства

Джерело - tribuna.com.

Українська художня гімнастка Меланія Тур прийняла обдумане рішення щодо виступу за збірну Ізраїля.

Про це розповіла сама гімнастка.

"Це все, що я можу пояснити на даний час. Рішення щодо звільнення зі збірної було особисто моє. Батьки повністю підтримали мене. Вони, до речі, як і моя 3-річна сестра знаходяться у 150 км від Бахмута та не покидали територію України з початку повномасштабного вторгнення", - сказала Тур.

Меланії потрібно відсидіти річний карантин, вона зможе виступати за Ізраїль з 12 травня 2024-го.

Нагадаємо, у 2020-му Тур у складі юніорської збірної України стала чемпіонкою Європи в команді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 7250 1
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 9 років тому Динамо виграло Кубок України 6796 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 23150
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер 4650 3
21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 21 рік тому Зідан забив найкрасивіший гол Ліги чемпіонів 10093
Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: де дивитися онлайн бій звання абсолютного чемпіона світу 8361
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148779 7
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 35434 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20739
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 12656
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 25369
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23729