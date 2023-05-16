Тур пояснила зміну спортивного громадянства

Українська художня гімнастка Меланія Тур прийняла обдумане рішення щодо виступу за збірну Ізраїля.

Про це розповіла сама гімнастка.

"Це все, що я можу пояснити на даний час. Рішення щодо звільнення зі збірної було особисто моє. Батьки повністю підтримали мене. Вони, до речі, як і моя 3-річна сестра знаходяться у 150 км від Бахмута та не покидали територію України з початку повномасштабного вторгнення", - сказала Тур.