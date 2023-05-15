sdy: Бажаю NAVI вийти у плей-оф

Джерело - Чемпіон.
Капітан Monte Віктор "somedieyoung" Оруджев побажав удачі своїй колишній команді NAVI на BLAST Paris Major 2023.
Про це він написав у власному Телеграм-каналі.
"Ми на мейнстейджі, дякую всім, хто вболівав. Рухаємось тільки вперед крок за кроком. NAVI бажаю успіху в наступному матчі, і вийти у плей-оф. Усіх люблю", - сказав sdy.
Monte пройшли в плей-оф. NAVI матимуть останній шанс вийти в плей-оф 16 травня.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!