sdy: Бажаю NAVI вийти у плей-оф

Капітан Monte Віктор "somedieyoung" Оруджев побажав удачі своїй колишній команді NAVI на BLAST Paris Major 2023.

Про це він написав у власному Телеграм-каналі.

"Ми на мейнстейджі, дякую всім, хто вболівав. Рухаємось тільки вперед крок за кроком. NAVI бажаю успіху в наступному матчі, і вийти у плей-оф. Усіх люблю", - сказав sdy.