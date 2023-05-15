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18-річна українська гімнастка змінила спортивне громадянство

Меланія Тур більше не виступатиме за збірну України.
Сьогодні 13:25 894 1
18-річна українська гімнастка змінила спортивне громадянство

Джерело - suspilne.media.

Українська художня гімнастка Меланія Тур вирішила змінити спортивне громадянство. Починаючи з травня 2024 року вона виступатиме за збірну Ізраїля.

Про це повідомляє FIG

З 2021 року спортсменка виступала за збірну України на міжнародних турнірах, зокрема на Кубках світу.

Запит на зміну спортивного громадянства 18-річній Тур FIG задовільнила. Водночас, виступати за збірну Ізраїля українська художня гімнастка зможе не раніше 12 травня 2024 року - через рік після ухвалення рішення. На цей період спортсменка перебуватиме у карантині - без права виступати на міжнародних турнірах, що проходитимуть під егідою FIG.

Нагадаємо, у 2020-му Тур у складі юніорської збірної України стала чемпіонкою Європи в команді.

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