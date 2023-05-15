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Європейський союз дзюдо підтримав допуск росіян та білорусів до змагань

Європейський союз дзюдо погоджується з участю російських і білоруських спортсменів у відбіркових змаганнях до Олімпіади наступного року в Парижі
Сьогодні 12:25 140 0
Європейський союз дзюдо підтримав допуск росіян та білорусів до змагань

Джерело - tribuna.com.

Європейський союз дзюдо (EJU) підтримав рішення Міжнародної федерації дзюдо скасувати заборону на участь дзюдоїстів у Росії та Білорусі у чемпіонаті світу.

Відповідну заяву зробив президент EJU Ласло Тот.

Актуально: Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян та білорусів до змагань

"Наша позиція повністю відповідає позиції IJF. Статус-кво турнірів EJU буде відповідно скориговано", - сказав Тот.

Нагадаємо, що до заявки Індивідуальних нейтральних спортсменів на чемпіонат світу увійшло 17 російських дзюдоїстів, 14 з яких перебувають на контрактах в ЗС РФ, ЦСКА та Росгвардії.

Україна вирішила бойкотувати турнір.

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