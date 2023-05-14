Українські шаблістки виграли Кубок світу у Батумі

У фіналі українки перемогли збірну США

Джерело - Чемпіон.

Українські шаблістки, які виступали Четвірка у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Юлії Бакастової та Олени Кравацької, завоювали золото Кубка світу у грузинському Батумі.

Українки перемогли у фіналі збірну США з рахунком (45:42). Вони принесли Україні перше з 2016 року командне золото Кубка світу серед жінок.

На шляху до нагород українки перемогли збірні Франції (45-44), Азербайджану (45-37) та Італії (54-36).

Цей етап став першим відбірковим до Олімпіади-2024. Представники росії та білорусі не беруть участі у Кубку світу в Батумі.