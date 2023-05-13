Скандальну федерацію позбавили статусу національної

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту України позбавило федерацію підводного спорту та підводної діяльності України статусу національної.

Про це йдеться в офіційному наказі відомства №2651 на сайті міністерства.

Нагадаємо, рішення про позбавлення статусу національної було ухвалено 3 травня Комісією міністерства молоді та спорта. Причиною засідання комісії офіційно стала фотографія, на якій представниця федерації Ірина Предко позує з келихом шампанського з представниками країни-агресора.

Також за федерацією підводного спорту та підводної діяльності України тягнеться кримінальний шлейф з низкою судових справ. Детальніше про фотографію та кримінальні справи читатйе ТУТ.

Згідно з відповідним положенням, існує три (окрім припинення визнання виду спорту) причини позбавлення федерації статусу національної:

порушення (невиконання) умов договору про співпрацю;

виявлення недостовірної інформації в документах після надання статусу національної;

участь спортсменів, що є членами спортивної федерації, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.

За інформацією видання Трибуна, комісія посилалася на пункт №1.