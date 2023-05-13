Головне
Скандальну федерацію позбавили статусу національної
Сьогодні 07:56 406
21 рік тому помер геніальний тренер Валерій Лобановський
Сьогодні 08:43 3149
Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 5 років тому Ломаченко переміг Лінареса
Сьогодні 08:24 6545
Словаччина зіграє з Латвією, Фінляндія - з Німеччиною: розклад матчів ЧС-2023 на 13 травня
Сьогодні 07:16 375
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів
Сьогодні 00:13 16470
Збірна Канади розгромила Латвію, Фінляндія програла США: результати матчів 1 туру ЧС-2023
Вчора 22:35 1120
Цуренко перемогла Перу на турнірі у Римі
Вчора 21:41 543
Берінчик відмовився від бою з італійцем та зробив пояс EBU вакантним
Вчора 20:54 1629
Ярмоленко шикарним обвідним ударом забив 10-й гол за Аль-Айн - ВІДЕО
Вчора 18:12 3334
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом
Вчора 18:01 18276
Прямі трансляції

Скандальну федерацію позбавили статусу національної

Сьогодні 07:56 406 0
Скандальну федерацію позбавили статусу національної

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді та спорту України позбавило федерацію підводного спорту та підводної діяльності України статусу національної.

Про це йдеться в офіційному наказі відомства №2651 на сайті міністерства.

Нагадаємо, рішення про позбавлення статусу національної було ухвалено 3 травня Комісією міністерства молоді та спорта. Причиною засідання комісії офіційно стала фотографія, на якій представниця федерації Ірина Предко позує з келихом шампанського з представниками країни-агресора.

Також за федерацією підводного спорту та підводної діяльності України тягнеться кримінальний шлейф з низкою судових справ. Детальніше про фотографію та кримінальні справи читатйе ТУТ.

Згідно з відповідним положенням, існує три (окрім припинення визнання виду спорту) причини позбавлення федерації статусу національної:

  • порушення (невиконання) умов договору про співпрацю;
  • виявлення недостовірної інформації в документах після надання статусу національної;
  • участь спортсменів, що є членами спортивної федерації, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.

За інформацією видання Трибуна, комісія посилалася на пункт №1.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 277586
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона 4963
Ф'юрі назвав фаворита бою Вайлдер - Джошуа Ф'юрі назвав фаворита бою Вайлдер - Джошуа 6100
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів 16470
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 18276
Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 5 років тому Ломаченко переміг Лінареса Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 5 років тому Ломаченко переміг Лінареса 6545
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 69411
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113721
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43407
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 16616 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9015 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34542