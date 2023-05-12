Міжнародна федерація гімнастики відмовилась повертати росіян до змагань

У Стамбулі відбулося ще одне засідання Виконавчого комітету Міжнародної федерації гімнастики

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) продовжила відсторонення Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Водночас виконком організації готовий переглянути рішення в липні.

"FIG залишає чинними без будь-яких подальших змін схвалені 1-2 березня 2023 року заходи. FIG буде регулярно моніторити ситуацію та може переглянути їх, якщо обставини зміняться", – йдеться в заяві.

Росіяни та білоруси втратили право виступати на міжнародній гімнастичній арені торік у березні. Санкції проти гімнастів обох країн запровадили після вторгнення російських військ до України, зокрема і з території Білорусі.

Наступне засідання виконкому FIG призначили на 19-20 липня.