Міжнародна федерація гімнастики відмовилась повертати росіян до змагань

Джерело - suspilne.media.
Міжнародна федерація гімнастики (FIG) продовжила відсторонення Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Водночас виконком організації готовий переглянути рішення в липні.
"FIG залишає чинними без будь-яких подальших змін схвалені 1-2 березня 2023 року заходи. FIG буде регулярно моніторити ситуацію та може переглянути їх, якщо обставини зміняться", – йдеться в заяві.
Росіяни та білоруси втратили право виступати на міжнародній гімнастичній арені торік у березні. Санкції проти гімнастів обох країн запровадили після вторгнення російських військ до України, зокрема і з території Білорусі.
Наступне засідання виконкому FIG призначили на 19-20 липня.