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Міжнародна федерація гімнастики відмовилась повертати росіян до змагань

У Стамбулі відбулося ще одне засідання Виконавчого комітету Міжнародної федерації гімнастики
Сьогодні 14:25 144 0
Міжнародна федерація гімнастики відмовилась повертати росіян до змагань

Джерело - suspilne.media.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) продовжила відсторонення Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Водночас виконком організації готовий переглянути рішення в липні.

"FIG залишає чинними без будь-яких подальших змін схвалені 1-2 березня 2023 року заходи. FIG буде регулярно моніторити ситуацію та може переглянути їх, якщо обставини зміняться", – йдеться в заяві.

Росіяни та білоруси втратили право виступати на міжнародній гімнастичній арені торік у березні. Санкції проти гімнастів обох країн запровадили після вторгнення російських військ до України, зокрема і з території Білорусі.

Наступне засідання виконкому FIG призначили на 19-20 липня.

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