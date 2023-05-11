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Діас хоче провести третій бій із Мак-Грегором

Вчора 23:25 201 0
Діас хоче провести третій бій із Мак-Грегором

Джерело - MMA Junkie.

Колишній боєць UFC Нейт Діас готовий провести третій бій із колишнім чемпіоном Конором Мак-Грегором.

Про це заявив сам Діас.

"Я хотів би провести третій бій з Конором. Думаю, поєдинок неминучий. Упевнений, ми ще поб'ємося.

Мені пропонували стати тренером у новому сезоні The Ultimate Fighter, але я відмовився. Мені ніколи не здавалося це цікавим", - сказав Діас.

Нагадаємо перший поєдинок між Діазом та Мак-Грегором завершився перемогою американця задушливим прийомом, а другий бій за очками виграв ірландець.

Раніше повідомлялося, що Мак-Грегор проведе бій з Чендлером.

Нагадаємо Netflix зняв документальний серіал про Мак-Грегора.

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