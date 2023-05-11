Діас хоче провести третій бій із Мак-Грегором

Джерело - MMA Junkie.
Колишній боєць UFC Нейт Діас готовий провести третій бій із колишнім чемпіоном Конором Мак-Грегором.
Про це заявив сам Діас.
"Я хотів би провести третій бій з Конором. Думаю, поєдинок неминучий. Упевнений, ми ще поб'ємося.
Мені пропонували стати тренером у новому сезоні The Ultimate Fighter, але я відмовився. Мені ніколи не здавалося це цікавим", - сказав Діас.
Нагадаємо перший поєдинок між Діазом та Мак-Грегором завершився перемогою американця задушливим прийомом, а другий бій за очками виграв ірландець.
Раніше повідомлялося, що Мак-Грегор проведе бій з Чендлером.
Нагадаємо Netflix зняв документальний серіал про Мак-Грегора.