Угорщина відмовилася від проведення ЧЄ-2024 з фігурного катання

Джерело - Угорська національна асоціація ковзанярського спорту.

Угорщина відмовилася від проведення чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду у 2024 році.

Про це повідомляє Угорська національна асоціація ковзанярського спорту.

"У зв’язку з тривалою війною по сусідству з нашою країною, її впливом на економіку та цінами на енергоносії, які суттєво впливають на ковзанярський спорт, Угорська національна асоціація ковзанярського спорту після тривалого розгляду відмовляється від чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду 2024 року.

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Асоціація відмовила Міжнародному союзу ковзанярів в організації через відсутність належних фінансових ресурсів для організації якісних змагань", - йдеться у заяві Угорської національної асоціації ковзанярського спорту.

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