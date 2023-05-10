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Федерація шахів Норвегії заборонила росіянам грати в турнірах під її егідою

Сьогодні 17:20 225 0
Федерація шахів Норвегії заборонила росіянам грати в турнірах під її егідою

Джерело - Чемпіон.

Федерація шахів Норвегії ухвалила рішення заборонити у турнірах під своєю егідою брати участь росіянам та білорусам під нейтральним прапором ФІДЕ.

Про це повідомляє Тар’є Свенсен.

Ймовірно, це рішення призведе до неможливості для росіян та білорусів виступати на турнірах під егідою Федерації шахів Норвегії, оскільки ФІДЕ дозволяє їм брати участь лише під своїм нейтральним статусом.

Нагадаємо, Україна пропустить чемпіонат світу з шахів через допуск росіян і білорусів.

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