На ЧС-2023 у Досі вигнали глядачів з георгіївськими стрічками

Міжнародна федерація дзюдо відреагувала на появу глядачів на чемпіонаті світу з дзюдо з георгіївськими стрічками.

Про це повідомляє insidethegames.

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Організатори ідентифікували цих глядачів і попросили їх покинути трибуни.

"Вони були глядачами, і їх попросили прибрати ці речі, але вони цього не хотіли. Тож їх вивели з місця події, і не дозволять увійти знову", - сказав представник федерації.

Нагадаємо, що до заявки Індивідуальних нейтральних спортсменів на чемпіонат світу увійшло 17 російських дзюдоїстів, 14 з яких перебувають на контрактах в ЗС РФ, ЦСКА та Росгвардії.

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