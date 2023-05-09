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Збірна України назвала склад на Золоту Євролігу

Збірна України назвала склад на Золоту Євролігу
Сьогодні 12:12 293 0
Збірна України назвала склад на Золоту Євролігу

Джерело - suspilne.media.

Чоловіча збірна України з волейболу визначилася із розширеною заявкою на підготовку до Золотої Євроліги.

На підготовку до Золотої Євроліги тренерський штаб збірної України, який очолює Угіс Крастіньш, викликав 16 волейболістів:

Зв'язуючі: Юрій Синиця (Девелі, Туреччина), Віталій Щитков (Прометей)

Діагональні: Василь Тупчій (Барком-Кажани), Даніїл Пивоваренко (Ріо Дуеро Сорія, Іспанія)

Ліберо: Дмитро Канаєв (Барком-Кажани), Олександр Бойко (Прометей)

Центральні блокуючі: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Дмитро Терьоменко (Тур, Франція), Владислав Щуров (Барком-Кажани)

Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Тимофій Полуян (Аккус, Туреччина), Євгеній Кісілюк (Епіцентр-Подоляни), Ілля Ковальов (Купрум, Польща), Віталій Кучер (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Прометей)

Готуватиметься до Золотої Євроліги Україна в Польщі, де й проведе свої домашні матчі у цьому турнірі. На груповому етапі збірна України зіграє проти Бельгії, Хорватії та Північної Македонії – переможець групи вийде до Фіналу Чотирьох.

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