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Ферстаппен про перемогу на Гран-прі Маямі: Люди не люблять переможців

Нідерландець прокоментував свист трибун під час церемонії нагородження
Сьогодні 17:55 141 0
Ферстаппен про перемогу на Гран-прі Маямі: Люди не люблять переможців
Фото: Getty Images
#Макс Ферстаппен

Джерело - Racefans.net.

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен спокійно відреагував на свист вболівальників на трибунах під час під час церемонії нагородження Гран-прі Маямі.

Про це він розповів порталу Race Fans.

"Думаю, якби я пілотував у хвості, ніхто б так не реагував, правда? Мені здається, це нормально, коли ти перемагаєш - люди не люблять переможців. Отже, у мене немає абсолютно жодних проблем, поки я на вершині - для мене це головне. Я заберу трофей додому, а вони повернуться до себе та проведуть приємний вечір", - сказав Ферстаппен.

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