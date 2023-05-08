Ферстаппен про перемогу на Гран-прі Маямі: Люди не люблять переможців

Нідерландець прокоментував свист трибун під час церемонії нагородження

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен спокійно відреагував на свист вболівальників на трибунах під час під час церемонії нагородження Гран-прі Маямі.

Про це він розповів порталу Race Fans.

"Думаю, якби я пілотував у хвості, ніхто б так не реагував, правда? Мені здається, це нормально, коли ти перемагаєш - люди не люблять переможців. Отже, у мене немає абсолютно жодних проблем, поки я на вершині - для мене це головне. Я заберу трофей додому, а вони повернуться до себе та проведуть приємний вечір", - сказав Ферстаппен.

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