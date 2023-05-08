Беленюк: Наші спортсмени мають всі шанси дивитися Олімпіаду по ТБ

Беленюк прокоментував допуск росіян до ЧС з дзюдо

Джерело - Чемпіон.

Допуск росіян та білорусів до чемпіонату світу з дзюдо і бойкот українців дасть перевагу країні-агресору.

Про це заявив Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

"Враховуючи останню заяву президента МОК Томаса Баха та перелік країн-учасниць ЧС з дзюдо, ми будемо мати наступну тенденцію: росіяни та білоруси будуть завойовувати медалі на ОI-2024, а наші спортсмени мають всі шанси дивитися Олімпіаду по ТБ", – сказав Беленюк.

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