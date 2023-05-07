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Збірна України здобула золото на етапі Кубка світу з артистичного плавання

Українки набрали 260,2750 балів
Сьогодні 22:05 94 0
Збірна України здобула золото на етапі Кубка світу з артистичного плавання

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання здобула друге золото на етапі Кубка світу у французькому Монпельє.

Україна, яку представили Марта Федіна, Марина та Владислава Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчиннікова та Валерія Тищенко посіла перше місце у змаганнях в акробатичній програмі.

Українки набрали 260,2750 балів.

Для України це третя нагорода на Кубку світу. Раніше Федіна здобула срібло, сестри Алексіїви завоювали золото.

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