Збірна України здобула золото на етапі Кубка світу з артистичного плавання

Українки набрали 260,2750 балів

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з артистичного плавання здобула друге золото на етапі Кубка світу у французькому Монпельє.

Україна, яку представили Марта Федіна, Марина та Владислава Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчиннікова та Валерія Тищенко посіла перше місце у змаганнях в акробатичній програмі.

Українки набрали 260,2750 балів.

Для України це третя нагорода на Кубку світу. Раніше Федіна здобула срібло, сестри Алексіїви завоювали золото.

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