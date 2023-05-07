Вольфф: Мені нічого сказати Гамільтону - машина недостатньо швидка

Джерело - Sky Sports.
Мерседесу не вистачає темпу на Гран-прі Маямі.
Про це розповів керівник німецької команди Формули -1 Тото Вольфф.
"Мені нічого сказати Льюїсу - машина просто недостатньо швидка. Усе стає тільки гірше через те, що на колі прогріву він опиняється в положенні, коли не здатний підготувати свої шини. Ніхто не робить помилки навмисно.
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Ми намагаємось вивести своїх пілотів на найкращі позиції. Минулого разу ми багато разів помилялися і багато разів робили все правильно. Цього разу для Льюїса та Джорджа все пішло не так. Ви можете побачити, що у першому секторі боліду просто не вистачає темпу", - сказав Вольфф.
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