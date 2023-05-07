Стерлінг переміг Сехудо роздільним рішенням суддів

Джерело - Чемпіон.

Завершилась головна подія UFC 288, в якій чемпіон організації Алжамейн Стерлінг зустрівся з колишнім топовим бійцем Генрі Сехудо, який довгий час не з'являвся в октагоні.

Поєдинок пройшов всю свою дистанцію в п'ять раундів. Бійці показали досить рівний поєдинок, раз за разом беручи ініціативу в свої руки (та ноги).

Те, що бій був досить рівним показують і суддівські записки. Таким чином, перемогу роздільним рішенням суддів отримав саме Алжамейн Стерлінг.

Стерлінг вже втретє здобув перемогу в статусі чемпіона організації і буде готуватися до четвертого захисту свого титулу.

Алжамейн Стерлінг - Генрі Сехудо 2:1 (48-47, 48-47, 47-48)