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Стерлінг переміг Сехудо роздільним рішенням суддів

Сьогодні 11:25 162 0
Стерлінг переміг Сехудо роздільним рішенням суддів
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Завершилась головна подія UFC 288, в якій чемпіон організації Алжамейн Стерлінг зустрівся з колишнім топовим бійцем Генрі Сехудо, який довгий час не з'являвся в октагоні.

Поєдинок пройшов всю свою дистанцію в п'ять раундів. Бійці показали досить рівний поєдинок, раз за разом беручи ініціативу в свої руки (та ноги).

Те, що бій був досить рівним показують і суддівські записки. Таким чином, перемогу роздільним рішенням суддів отримав саме Алжамейн Стерлінг.

Стерлінг вже втретє здобув перемогу в статусі чемпіона організації і буде готуватися до четвертого захисту свого титулу.

Алжамейн Стерлінг - Генрі Сехудо 2:1 (48-47, 48-47, 47-48)

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