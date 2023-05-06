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Сестри Алексіїви вибороли золото на етапі Кубка світу з артистичного плавання

Україна здобула другу медаль на другому етапі Кубка світу, що проходить у французькому Монпельє
Сьогодні 19:37 145 0
Сестри Алексіїви вибороли золото на етапі Кубка світу з артистичного плавання
#Марина Алексієва, #Владсилава Алексіїва

Джерело - Чемпіон.

Українки Марина та Владислава Алексіїви стали переможницями другого етапу Кубка світу з артистичного плавання у французькому Монпельє.

Марина та Владислава Алексіїви здобули перемогу в змаганні дуетів у довільній програмі. Українки за свій виступ отримали 370,2791 бала.

Кубок світу - Артистичне плавання
Дует, Довільна програма
06 травня 
  1. Марина Алексіїва / Владислава Алексіїва (Україна) - 370.2791 бала
  2. Мое Хіга / Маширо Ясунага (Японія) - 334.0125
  3. Кейт Шортман / Ізабель Торп (Велика Британія) - 324.3958

Це третя медаль українок на Кубок світу у 2023 році. Два "срібла" - у дуеті довільної та технічної програм - сестри Алексіїви здобули на першому етапі у канадському Маркемі.

Раніше срібло здобула Марта Фєдіна.

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