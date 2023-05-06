Сестри Алексіїви вибороли золото на етапі Кубка світу з артистичного плавання

Джерело - Чемпіон.
Українки Марина та Владислава Алексіїви стали переможницями другого етапу Кубка світу з артистичного плавання у французькому Монпельє.
Марина та Владислава Алексіїви здобули перемогу в змаганні дуетів у довільній програмі. Українки за свій виступ отримали 370,2791 бала.
Кубок світу - Артистичне плавання
Дует, Довільна програма
06 травня
- Марина Алексіїва / Владислава Алексіїва (Україна) - 370.2791 бала
- Мое Хіга / Маширо Ясунага (Японія) - 334.0125
- Кейт Шортман / Ізабель Торп (Велика Британія) - 324.3958
Це третя медаль українок на Кубок світу у 2023 році. Два "срібла" - у дуеті довільної та технічної програм - сестри Алексіїви здобули на першому етапі у канадському Маркемі.
Раніше срібло здобула Марта Фєдіна.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!