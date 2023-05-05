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Білодід: Я вірю, що ми повернемося до змагань високого рівня

Сьогодні 11:43 197 0
Білодід: Я вірю, що ми повернемося до змагань високого рівня
#Дар'я Білодід

Джерело - Федерація дзюдо України.

Бронзова призерка Олімпійських Ігор у Токіо Дар’я Білодід звернулась до своїх колег та розповіла, як діяти під час бойкоту змагань.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

"Всім нашим спортсменам я хочу сказати, що всі ми розуміємо, наскільки зараз складна ситуація. І в деякому сенсі ми заручники нинішньої ситуації. На жаль, вдіяти наразі ми нічого не можемо. Проте, як на мене, дуже важливо зберігати спокій в голові - як психологічний, так і ментальний.

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Тому що якщо ми зараз будемо знаходитись в нервовому стані, переживати - це точно не піде нам на користь. Якщо вже така ситуація склалася, ми повинні продовжувати тренуватися, намагатися відключити свою голову від зайвих думок, та продовжувати виконувати свою роботу.

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Я дуже вірю і сподіваюся, що ми повернемося до змагань високого рівня, а збірна росії буде відсторонена. Дуже хочеться цього досягти. Тому, як би зараз не було важко, ці труднощі мають зробити нас лише сильнішими", - сказала Білодід.

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