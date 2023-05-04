Міжнародна федерація важкої атлетики заборонить спортсменам виходити на нагородження з державними прапорами

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) заборонить спортсменам виходити на подіуми з державними прапорами під час урочистих спортивних церемоній.

Президент IWF Мохамед Джалуд повідомив, що заборону введуть через інцидент на церемонії відкриття перед чемпіонатом Європи в Єревані, коли чоловік підпалив прапор Азербайджану.

"Ми є спортом, ми представляємо мир, а не сварки та суперечки щодо того, хто кращий. Ми взяли до уваги те, що сталося в Єревані, коли обговорювали це рішення. Інцидент в Албанії? Ми не хочемо, щоб атлети на маленькому подіумі штовхали свої прапори попереду один одного — це не спорт", — сказав Джалуд.

Відтепер державні прапори на церемоніях будуть зображатися лише на екранах.