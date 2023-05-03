Проценко: Сподіваюсь, що Україна поїде на Олімпіаду до Парижа

Українець розповів про недопуск росіян до змагань з легкої атлетики

Джерело - Суспільне.

Український легкоатлет Андрій Проценко хотів би поїхати на Олімпійські ігри в Парижі.

Про це він розповів порталу Суспільне.

"Це дуже допомагає. Для нас, легкоатлетів, хоч видно якийсь шлях, ціль - до чого готуватися та сенс цієї підготовки, не як в інших видах спорту. Звичайно, хочеться, щоб всі федерації стали на наш бік і підтримували Україну.

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"За цієї ситуації виходить так, як є, але, сподіваюсь, що це зміниться, й Україна все ж таки поїде на Олімпіаду до Парижа і, можливо, виступить найкраще за всю історію", - сказав Проценко.

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