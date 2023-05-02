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Восьми росіянам відмовили в допуску на чемпіонат світу-2023

Міжнародна федерація дзюдо прокоментувала допуск росіян
Сьогодні 19:45 210 1
Восьми росіянам відмовили в допуску на чемпіонат світу-2023

Джерело - IJF.

Міжнародна федерація дзюдо відмовила в допуску на чемпіонат світу в Досі восьми російським спортсменам.

Про це повідомляє IJF.

"Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо проголосував за дозвіл нейтральним спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у чемпіонаті світу з дзюдо 2023 року в Досі, Катарі, як індивідуальним нейтральним спортсменам. До участі в чемпіонаті світу з дзюдо 2023 року та в змаганнях IJF допущено лише спортсменів, які працюють у Федеральному тренувальному спортивному центрі представницьких збірних команд Росії, а також спортсменів, щодо яких не було виявлено інформації про підтримку російського вторгнення в Україну. 

  Актуально: НОК України звернувся до МОК щодо росіян із зс рф на ЧС-2023 з дзюдо

Після проведення ретельних розслідувань, вісім членів делегації були відхилені від участі після голосування у Виконавчому комітеті. Рішення було прийнято згідно з правилами, політикою IJF і принципом чесної гри. Міжнародна федерація дзюдо продовжуватиме стежити за ситуацією та проводити подальші розслідування, щоб переконатися, що всі спортсмени беруть участь етично та відповідно до правил і положень цього виду спорту та цінностей дзюдо", - йдеться у повідомленні.

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