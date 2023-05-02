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НОК України звернувся до МОК щодо росіян із зс рф на ЧС-2023 з дзюдо

Сьогодні 18:38 228 0
НОК України звернувся до МОК щодо росіян із зс рф на ЧС-2023 з дзюдо
Фото: Getty Images
#НОК України

Джерело - НОК України.

Національний олімпійський комітет України звернувся до Міжнародного олімпійського комітету щодо потрапляння до заявки на чемпіонат світу з дзюдо росіян, які мають контракти у збройних силах або органах національної безпеки РФ.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

"До НОК України надійшов лист від Федерації дзюдо України про порушення Міжнародною федерацією дзюдо Рекомендацій МОК від 28 березня 2023 року щодо Міжнародних федерацій та міжнародних спортивних подій про участь спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях. Вказане порушення полягає в тому, що Міжнародна федерація дзюдо допустила представників Російської Федерації, які є військовослужбовцями, до участі в чемпіонаті світу з дзюдо, який проходитиме в Досі (Катар) 7-14 травня 2023 року.

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До цього листа додається список спортсменів-представників Російської Федерації, які зареєстровані для участі в чемпіонаті світу з дзюдо та мають контракти зі збройними силами або органами національної безпеки Російської Федерації. На жаль, ми маємо приклад безпрецедентного нехтування олімпійською хартією та рішеннями та рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету.

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Ця ситуація ще раз підтверджує, що наші побоювання щодо невиконання Рекомендацій МОК не є безпідставними. За цих обставин ми ще раз наголошуємо на незмінній позиції України, що поки Росія за допомогою уряду Білорусі продовжує війну проти народу України, російським і білоруським спортсменам необхідно заборонити участь у міжнародних змаганнях в будь-якому статусі, в тому числі нейтральному", - йдеться у повідомлені.

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