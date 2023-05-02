Феррарі переманили з Ред Булл двох фахівців з аеродинаміки

Феррарі вдалося переманити до себе двох інженерів із Ред Булл.

Про це повідомляє Motorsport.

Один із них - Енріке Бальбо, який був у Ред Булл головою відділу розробки аеродинаміки. Раніше він обіймав ту саму посаду в Мерседес.

Ім'я другого інженера невідоме, проте джерела стверджують, що він має безпосереднє відношення до розробки системи DRS. Ба більше, цей інженер уже перебуває в Маранелло і працює з поточним болідом червоної стайні. А от із Бальбо все складніше.

Наразі Феррарі веде переговори з Ред Булл про прискорення його переходу. Вважається, що Скудерія може відпустити Мек'єса в Альфа Таурі просто зараз, за що й отримає Бальбо.

Якщо ж команда з Мілтон-Кінс буде проти, інженер приєднається до італійців лише у 2024 році.

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