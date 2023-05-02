Головне
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Сьогодні 10:50 1750
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA 125 у Франції
Сьогодні 13:56 495 2
Бій Берінчика перенесли на літо
Сьогодні 10:10 2024
19 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану
Сьогодні 07:54 10443
Футбол майбутнього: 37 років тому Динамо виграло Кубок Кубків
Сьогодні 07:26 10736
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:23 7683
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 00:14 2463
Циганков віддав 4-й гольовий пас за Жирону в матчі з півфіналістом Ліги Європи - ВІДЕО
Сьогодні 00:00 2734
Жирона з асистом Циганкова переграла Севілью: результати 32 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 797
Коноплянка розігнав гольову атаку Краковії і сам її завершив - відео забитого м'яча українця
Вчора 22:25 2072
Прямі трансляції

Феррарі переманили з Ред Булл двох фахівців з аеродинаміки

Сьогодні 14:55 209 0
Феррарі переманили з Ред Булл двох фахівців з аеродинаміки

Джерело - isport.ua.

Феррарі вдалося переманити до себе двох інженерів із Ред Булл.

Про це повідомляє Motorsport.

Один із них - Енріке Бальбо, який був у Ред Булл головою відділу розробки аеродинаміки. Раніше він обіймав ту саму посаду в Мерседес.

Ім'я другого інженера невідоме, проте джерела стверджують, що він має безпосереднє відношення до розробки системи DRS. Ба більше, цей інженер уже перебуває в Маранелло і працює з поточним болідом червоної стайні. А от із Бальбо все складніше.

Наразі Феррарі веде переговори з Ред Булл про прискорення його переходу. Вважається, що Скудерія може відпустити Мек'єса в Альфа Таурі просто зараз, за що й отримає Бальбо.

Якщо ж команда з Мілтон-Кінс буде проти, інженер приєднається до італійців лише у 2024 році.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Промоутер назвав наступного суперника Усика після захисту титулу WBA Промоутер назвав наступного суперника Усика після захисту титулу WBA 4912 1
19 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану 19 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану 10443
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 7683
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів 5369
Ексгравець Динамо шедевральним ударом приніс перемогу Інтеру в матчі бразильської Серії А - відео Ексгравець Динамо шедевральним ударом приніс перемогу Інтеру в матчі бразильської Серії А - відео 4433
Футбол майбутнього: 37 років тому Динамо виграло Кубок Кубків Футбол майбутнього: 37 років тому Динамо виграло Кубок Кубків 10736
Рекомендуємо
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23402
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29131
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 258942 4
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13998
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 4759
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 241420