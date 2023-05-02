Мак-Грегор готовий провести бій на голих кулаках

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор готовий взяти участь у кулачних боях.

Про це заявив сам боєць.

"Стилі роблять бої, як і правила. Якщо відчуваєш страх, то краще сходи до церкви. Минулої ночі мене покликали на ринг, призначений для проведення кулачних боїв. Я нічого не боюся.

Немає людини, яка могла б залякати мене. Я боюся тільки бога, і тільки йому корюся. І якщо він накаже мені побитися на голих кулаках – я зроблю це”, – розповів Мак-Грегор.