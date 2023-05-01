Збірна України дізналися суперників у Золотій Євролізі

Результати жеребкування

Збірна України з волейболу зіграють на груповій стадії Золотої Євроліги.

Національна команда на груповому етапі Золотої Євроліги боротиметься за вихід до Фіналу чотирьох у квартетах. За результатами жеребкування чоловіча збірна України потрапила до квартету В, де її суперниками стали Бельгія, Хорватія та Північна Македонія.

Груповий етап Золотої Євроліги-2023. Жеребкування (чоловіки)

Група А: Португалія, Данія, Туреччина, Румунія.

Група В: Україна, Бельгія, Хорватія, Північна Македонія.

Група С: Словаччина, Чехія, Естонія, Фінляндія.

Розклад матчів чоловічої збірної України

Субота, 27 травня: Україна - Північна Македонія

Середа, 31 травня: Україна - Хорватія

Субота, 3 червня: Бельгія - Україна

Неділя, 11 червня: Хорватія - Україна

Середа, 14 червня: Україна - Бельгія

Неділя, 18 червня: Північна Македонія - Україна