Збірна України дізналися суперників у Золотій Євролізі

Джерело - suspilne.media.
Збірна України з волейболу зіграють на груповій стадії Золотої Євроліги.
Національна команда на груповому етапі Золотої Євроліги боротиметься за вихід до Фіналу чотирьох у квартетах. За результатами жеребкування чоловіча збірна України потрапила до квартету В, де її суперниками стали Бельгія, Хорватія та Північна Македонія.
Груповий етап Золотої Євроліги-2023. Жеребкування (чоловіки)
Група А: Португалія, Данія, Туреччина, Румунія.
Група В: Україна, Бельгія, Хорватія, Північна Македонія.
Група С: Словаччина, Чехія, Естонія, Фінляндія.
Розклад матчів чоловічої збірної України
Субота, 27 травня: Україна - Північна Македонія
Середа, 31 травня: Україна - Хорватія
Субота, 3 червня: Бельгія - Україна
Неділя, 11 червня: Хорватія - Україна
Середа, 14 червня: Україна - Бельгія
Неділя, 18 червня: Північна Македонія - Україна