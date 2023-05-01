Ковтун виграв два заліки Кубка світу зі спортивної гімнастики

Перемога у заліку Кубка світу у вправах на перекладині стала першою для українського гімнаста.

19-річний український гімнаст Ілля Ковтун став переможцем двох заліків Кубка світу.

Це відбулося за підсумками останнього етапу в єгипетському Каїрі, на якому Ковтун здобув золото у вільних вправах, паралельних брусах та перекладині, а також став бронзовим призером у вправах на коні.

У заліку у вправах на перекладині Ілля переміг вперше в кар’єрі, перемога у паралельних брусах стала третьою поспіль у кар’єрі українця.

За 3 роки виступів на дорослому рівні Ковтун 6 разів перемагав у заліках КС – у 2021 році він був першим у заліках у вільних вправах, вправах на коні та паралельних брусах, у 2022 році – у паралельних брусах.