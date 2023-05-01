Збірна України з гандболу звільнила тренера у день вирішального матчу у відборі на Євро-2024

Відставка В’ячеслава Лочмана сталася перед грою проти Румунії.

Збірна України з гандболу змінила головного тренера команди у день вирішального матчу у відборі на чемпіонат Європи 2024 року.

Відбір на Євро-2024 збірна України провела під керівництвом тренера В'ячеслава Лочмана. Національна команда зіграла з ним п'ять матчів: після перемоги на старті українці програли чотири поспіль поєдинки.

У день гри проти Румунії - у неділю, 30 квітня, у збірній Україні повідомили про відставку Лочмана. Замість нього з командою у вирішальному поєдинку працював його помічник Вадим Бражник.

У федерації звільнення тренера у день гри пояснили необхідністю змін у команді.

"Ми не звинувачуємо у результатах збірної лише головного тренера. Нам необхідні зміни у національній команді. Ми повідомимо про них після завершення відбору на Євро-2024. Багато що залежатиме від результату матчу [проти Румунії], зокрема - майбутнє у збірній багатьох гравців", – сказав президент ФГУ Андрій Мельник.

Після зміни наставника Україна перемогла у вирішальному поєдинку відбору на гандбольний Євро. Однак зробила це з різницею у п'ять мʼячів (31:26) та залишилася на останньому місці у своїй групі.

Федерація гандболу України після завершення кваліфікації на чемпіонат Європи наразі не повідомила наступного тренера збірної.

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