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Збірна України перемогла Румунію, але не вийшла на Євро-2024

Різниця голів недостатня
Сьогодні 21:10 158 0
Збірна України перемогла Румунію, але не вийшла на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру групи А відбору на чемпіонат Європи-2024 з гандболу серед чоловічих команд збірна України перемогла Румунією.

Матч завершився з рахунком 31:26. Українці не вийшли з групи через недостатню різницю голів.

Відбір на ЧЄ-2024 з гандболу
Група А
6 тур, 30 квітня

Україна - Румунія - 31:26 (12:13)

Україна: Комок (1), Чудінов, Акіменко (5), Артеменко (3), Близнюк, Бурзак, Горига (2), Горовий, Денисов (5), Жук, Ільченко, Кубатко (1), Міноцький (4), Тільте (4), Турченко (4), Тютюнник (2).

Румунія: Янчу, Ністор (1), Бізау, Кумпанічі (1), Драган (1), Нагі, Станчук (6), Таріта (1), Васілє, Гіце (1), Деду, Кудуц (4), Міллітару, Негру (6), Ракотя, Умет (5).

Турнірна таблиця групи А:

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