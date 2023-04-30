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Міжнародна федерація каное дозволила росіянам та білорусам повернутись до змагань

Сьогодні 16:27 239 0
Міжнародна федерація каное дозволила росіянам та білорусам повернутись до змагань

Джерело - canoeicf.com.

Міжнародна федерація каное (ICF) дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

"Рішення було прийнято після широких консультацій у міжнародному співтоваристві веслувальників на каное та розгляду занепокоєння, висловленого організаторами змагань.

Буде створена незалежна комісія для розгляду всіх заявок російських і білоруських спортсменів, які бажають виступати як нейтральні спортсмени. Графік їхнього включення до змагань буде визначено після того, як ця незалежна комісія встановить правила та положення, необхідні для розгляду відповідності спортсмена вимогам, і після підтвердження антидопінгових процедур Міжнародним агентством тестування (ITA).

ICF вжила заходів щодо занепокоєння, висловленого ключовими зацікавленими сторонами та організаційними комітетами, щоб прийняти додаткові заходи для безпечної організації змагань і безпеки спортсменів.

Рада ICF збереже заборону для всіх російських і білоруських офіційних осіб. Офіційним особам не буде дозволено засідати в будь-якій якості або бути присутніми на заходах ICF.

Рішення ICF демонструє відданість дотриманню принципів спорту, одночасно засуджуючи дії урядів росії та білорусі в Україні. ICF продовжуватиме працювати над підтримкою веслування на каное в Україні, забезпечуючи при цьому повагу до автономії спорту.

З метою захисту проведення заходів та безпеки спортсменів, ICF поважатиме будь-яку позицію та рішення Національної федерації веслування на каное як господаря змагань не включати окремих нейтральних спортсменів. Проте ICF закликає всіх господарів змагань поважати Олімпійську хартію та створити умови, які гарантують безперешкодний доступ до змагань для всіх спортсменів", - сказано в повідомленні.

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