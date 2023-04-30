Гераскевич: Рівень російського спорту в середньому вищий нашого

Рівень російського спорту в середнього вищий за український.

Про це заявив голова Федерації бобслею та скелетону України Михайло Гераскевич.

"На жаль, є об’єктивний бік цієї медалі - рівень російського спорту в середньому набагато вищий нашого. А за цей рік ця різниця тільки посилилася. Бо ніщо не заважало тренуватися російським спортсменам, але далеко не в усіх українських були такі ж можливості.

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І Томас Бах закриває очі на те, про що ідеться в Олімпійській хартії. А там іде мова якраз про рівні можливості, яких ми не маємо через неспровоковану агресію Росії. Звичайно, дуже хотілося б, щоби всі українські спортсмени, які приїздять на міжнародні змагання, стояли на верхній сходинці п’єдесталу, я був би щасливий. Але, якщо об’єктивно, сьогодні лиш одиниці можуть це зробити", - сказав Гераскевич.