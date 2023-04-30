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Харлан: Мої батьки готувалися до ядерної війни

Українка розповіла про те, як переживають війну її батьки
Сьогодні 10:39 440 0
Харлан: Мої батьки готувалися до ядерної війни
#Ольга Харлан

Джерело - Чемпіон.

Батьки Олімпійської чемпіонки з фехтування Ольги Харлан готувалися до ядерної війни.

Про це спортсменка розповіла у інтерв'ю ВДОМА.

"Батьки у себе вдома, вони одразу сказали, що поїдуть з Миколаєва тільки якщо рашисти зайдуть у місто. Ніякі бомб , сплять у підвалах… Щоб ти розуміла, вони готувалися до ядерної війни.

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У той момент, коли всі почали про це розмовляти, я йду на тренування і розмовляю з мамою. Кладу трубку й думаю: "Я, бляха, розмовляє з мамою про ядерну війну. Серйозно?! Що взагалі коїться?". І ти розумієш, що це реальність. Мама каже: "Ну, ми те купили, те купили". Я в шоці сиджу, а вона на розслабоні", - сказала Харлан.

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