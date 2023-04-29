Ковтун здобув золото та бронзу Кубка світу у Єгипті

Дві медалі виборов українець Ілля Ковтун у перший день фіналів на Кубку світу зі спортивної гімнастики в єгипетському Каїрі

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Ілля Ковтун виграв золото у вільних вправах та бронзу на коні на етапі Кубка світу в Єгипті.

Ковтун святкував перемогу у вільних вправах, де ніхто не зміг перевершити його програму з коефіцієнтом складності 6,2 та загальною оцінкою 14.433.

За виступ на коні українець разом з вірменином Арутюном Мердіняном отримав 14,566 бала та розділив з ним бронзу. Золото у цій дисципліні виграв Лі Чіх-кай з Тайваню (15.033), срібло - ще один представник Вірменії - Гагік Хачікян (14.733).

Раніше Ковтун завоював перше золото в кар’єрі на чемпіонаті Європи.

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