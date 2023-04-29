Харлан здобула бронзу на Гран-прі у Сеулі

Українка виграла нагороду першого кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2024.

Джерело - Чемпіон.

Українська шаблістка Ольга Харлан стала бронзовою призеркою Гран-прі з фехтування в південнокорейському Сеулі.

32-річна українка перемогла у чотирьох поєдинках на шляху до півфіналу, де поступилася француженці Сарі Бальцер (10:15).

Для Ольги Харлан медаль у Сеулі стала другою у нинішньому році на Гран-прі. Раніше у січні вона також була третьою на Гран-прі Тунісу.

Відзначимо, що змагання у Сеулі також були першими кваліфікаційними у відборі на Олімпіаду-2024 в Парижі.

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