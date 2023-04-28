Кубок України з веслування достроково завершили після ракетного удару по Умані

Федерація каное України вирішила завершити Кубкок України через ракетний обстріл Умані, в якій проходив турнір.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

"Ці змагання передбачали відбір спортсменів до складу збірної команди України для участі в Кубку світу-2023, що пройде наприкінці травня в Познані. Задля безпеки учасників змагань, через постійну загрозу ракетної атаки російських окупантів, Федерація каное України навмисне затримувала інформацію щодо стартів та результатів змагань. На жаль, наші побоювання справдились.

Зранку 28 квітня російські варвари завдали ракетного удару по мирних мешканцях Умані. Ракета влучила в житловий будинок. Станом на час написання цього матеріалу відомо про 10-х загиблих, серед яких двоє дітей.

Звертаємось до нашої рідної веслувальної спільноти світу – в той час, коли гинуть невинні українські діти, ви хочете бачити на міжнародних змаганнях російських спортсменів? Ви хочете стартувати з ними в одному заїзді? Ви хочете стояти на одному п’єдесталі з вбивцями?

Оскільки ми не здаємося, а будемо далі боротись за перемоги на водних доріжках і прославляти нашу Україну на світових спортивних форумах, сьогодні зранку ще були проведені кілька фінальних заїздів, щоб остаточно визначити склад збірної команди України. Ніхто не може передати емоції, з якими на старт сьогодні виходили найкращі веслувальники нашої країни.

Це відповідь всім, хто хоче знищити нашу державу – ми боротимемося. Сьогодні ми змушені передчасно припинити змагання, щоб не наражати на небезпеку наших учасників. У місті Умані оголошено триденну жалобу. Співчуваємо родинам загиблих внаслідок російської агресії", – йдеться у повідомленні.