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Лузан знялася з Кубка України через ракетну атаку на Умань

Турнір відбудеться за планом
Сьогодні 11:51 520 0
Лузан знялася з Кубка України через ракетну атаку на Умань
#Людмила Лузан

Джерело - Суспільне.

Кубок України з веслування на байдарках відбудеться в запланований термін, попри ракетну атаку на Умань.

Про це розповів головний тренер збірної України з веслування на байдарках та каное Ігор Нагаєв.

Лідерка команди Людмила Лузан перебувала в 300 метрах від будинку, в який влучила російська ракета.

У спортсменки стався нервовий зрив і вона знялася зі змагань.

Про своє рішення не виходити на старт вона повідомила тренерському штабу і своєму керівництву в Національній гвардії.

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