Харлан: Якби бойкот змінив хід війни, я б завтра перша була

Українка прокоментувала можливий бойкот Олімпіади

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан готова пропустити Олімпійські ігри-2024 у Парижі через бойкот.

Про це вона розповіла у інтерв'ю ВДОМА

"Буде як буде. Можливо, вони поїдуть, а ми - ні. Для всього українського спорту це буде дуже болюче. Деякі федерації бойкотують, не можуть їхати, і це вже болюче. Але у нас війна. Я розумію, що наші "верха" точно не думають про те, як спорт буде далі. Це правда.

Харлан: Робитиму все, щоб потрапити на Олімпіаду

Моє ставлення до цього - окей. Трішки треба дивитися, що буде далі. Нам треба жити. Зараз треба закінчити війну, і потім все буде. Якби бойкот і наша відсутність на змаганнях змінили хід війни, я б завтра перша була. Але, на жаль, ми не можемо цього змінити, а тільки боремося на нашому спортивному фронті", - сказала Харлан.

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