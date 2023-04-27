Леклер спростував переговори з Мерседес

Леклер залишиться у Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер публічно спростував, що веде будь-які переговори з Мерседесом.

Про це повідомляє ESPN.

Останнім часом ЗМІ все частіше пов'язують монегаска з німецькою командою, особливо на тлі завершення контракту Льюїса Гамільтона

Однак Шарль заявив, що він вірить у проєкт Феррарі, а тому навіть не розпочинав переговорний процес із Мерседес.

"Ні. Нуль переговорів. Нуль. Правда, нуль. Ви всі посміхаєтеся, бо не вірите мені, але даю слово. Повторюся, я повністю відданий Феррарі, і я люблю Феррарі. Для мене завжди було мрією виступати за цю команду, і мій головний пріоритет - перемога в чемпіонаті з цією командою. Тож я не думав про таке", - відзначив Леклер.

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