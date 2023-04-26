Збірна України поступилась Фарерським островам у кваліфікації ЧЄ-2024

Чоловіча збірна України з гандболу поразкою поновила виступи у кваліфікації чемпіонату Європи.

Джерело - Чемпіон.

У рамках 5 туру третього етапу кваліфікації збірна України програли Фарерським островам.

Матч завершився з рахунком 26:33.

Вигравши на власному майданчику, Фарерські острови обійшли Україну в таблиці групи. Та наразі посідають третє місце, поступаючись Румунії через результати очних матчів. Водночас збірна України наразі остання.

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Група 4

5 тур, 26 квітня

Фарерські острови – Україна 33:26 (17:12)

Фарерські острови: П.Якобсен, Хойдал Хілдарсон, Мортенсен, Міккалссон, Берг Ханссен, Йохансен, Гуннарссон, Сатчвелл, Тейгум, Поульсен, Міккельсен, Крог, П.Міттун, Еллефсен, О.Міттун, Расмуссен

Збірна України:

Воротарі: Назар Чудінов, Геннадій Комок.

Польові гравці: Юрій Кубатко, Ілля Близнюк,Захар Денисов (2), Дмитро Артеменко (1), Ігор Турченко (3), Євген Жук, Андрій Акіменко (1), Дмитро Горіга (10), Іван Бурзак, Віталій Горовий (1) Тарас Міноцький, Дмитро Тютюнник (5), Дмитро Ільченко(2).

Двохвилинні вилучення:Дмитро Горіга,Дмитро Тютюнник, Захар Денисов

Нагадаємо, поточну кваліфікацію українці розпочали з перемоги над Фарерськими островами (29:25) та поразки від Румунії (26:34) в жовтні та двічі від Австрії у березні.