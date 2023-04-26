Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення росіян та білорусів

Виконавчий комітет Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF) схвалив підтримку рекомендацій МОК щодо повернення росіян та білорусів на міжнародні змагання.

Про це йдеться в заяві ISSF.

"Перш за все, члени виконкому підтвердили свою безмежну солідарність з українським народом та українською стрілецькою спільнотою, чий біль і страждання неможливо собі уявити. Тому члени виконкому повністю підтримують усі заходи та санкції, запроваджені МОК проти спортсменів та офіційних осіб з Росії та Білорусі.

Водночас виконком підтримує аргументи, наведені МОК щодо запропонованого повернення спортсменів, які не беруть участі у війні.

Виконком погодився створити Спеціальну комісію для вивчення графіка повернення цих спортсменів за суворих умов відповідності вимогам.

ISSF працюватиме в тісній співпраці з МОК і ASOIF над розробкою відповідних правил прийнятності, визначаючи незалежний процес перевірки, необхідний для того, щоб також гарантувати, що лише нейтральні спортсмени, які не мають контракту з російськими чи білоруськими військовими чи службами національної безпеки, можуть розглядатися.

Виконком також висловив необхідність чіткого зобов’язання асоціацій-членів ISSF у Росії та Білорусі співпрацювати з процесом, надаючи інформацію про спортсменів, коли це вимагається в процесі перевірки", - йдеться у заяві.