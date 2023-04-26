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Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення росіян та білорусів

Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала рекомендації МОК щодо повернення атлетів з росії та білорусі
Сьогодні 22:40 245 0
Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення росіян та білорусів

Джерело - issf-sports.org.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF) схвалив підтримку рекомендацій МОК щодо повернення росіян та білорусів на міжнародні змагання.

Про це йдеться в заяві ISSF.

"Перш за все, члени виконкому підтвердили свою безмежну солідарність з українським народом та українською стрілецькою спільнотою, чий біль і страждання неможливо собі уявити. Тому члени виконкому повністю підтримують усі заходи та санкції, запроваджені МОК проти спортсменів та офіційних осіб з Росії та Білорусі.

Водночас виконком підтримує аргументи, наведені МОК щодо запропонованого повернення спортсменів, які не беруть участі у війні.

Виконком погодився створити Спеціальну комісію для вивчення графіка повернення цих спортсменів за суворих умов відповідності вимогам.

ISSF працюватиме в тісній співпраці з МОК і ASOIF над розробкою відповідних правил прийнятності, визначаючи незалежний процес перевірки, необхідний для того, щоб також гарантувати, що лише нейтральні спортсмени, які не мають контракту з російськими чи білоруськими військовими чи службами національної безпеки, можуть розглядатися.

Виконком також висловив необхідність чіткого зобов’язання асоціацій-членів ISSF у Росії та Білорусі співпрацювати з процесом, надаючи інформацію про спортсменів, коли це вимагається в процесі перевірки", - йдеться у заяві.

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