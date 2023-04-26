Українцям слід відмовлятися від всього російського.

Таку думку висловив Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Ми, українці, повинні розмовляти українською мовою. Варто проаналізувати те, чому нас вчили багато років і зробити висновки. Варто розвиватися як європейська країна і посилати все російське до біса.