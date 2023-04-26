Джерело - Ukrinform.
Українцям слід відмовлятися від всього російського.
Таку думку висловив Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.
"Ми, українці, повинні розмовляти українською мовою. Варто проаналізувати те, чому нас вчили багато років і зробити висновки. Варто розвиватися як європейська країна і посилати все російське до біса.
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Важливо також вчити нормальні іноземні мови, щоб спілкуватися з хорошими людьми, які нам допомагають, їх мовою", - сказав Верняєв.
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