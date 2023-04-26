Головне
Реал з Луніним сенсаційно програв Жироні Циганкова: результати матчів 31 туру Ла-Ліги
Сьогодні 07:42 1549
Лунін - найгірший гравець матчу Жирона - Реал, Циганков отримав середній бал
Сьогодні 09:40 36
Лунін пропустив гол між ногами від команди Циганкова в Ла Лізі - ВІДЕО
Вчора 21:33 3055
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:00 12811
Довбик: Не горю бажанням грати у Туреччині
Вчора 20:44 501
Маркевич назвав умову, за якої Шовковський має очолити Динамо
Вчора 18:39 1912
Мудрик забив феноменальний гол боковими ножицями на тренуванні Челсі - ВІДЕО
Вчора 16:44 2716
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Вчора 16:26 30771 5
8 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
Вчора 14:43 8873
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 40!
Вчора 14:41 8923
Прямі трансляції

Верняєв: Ми, українці, повинні розмовляти українською мовою

Олімпійський чемпіон розповів, як перейшов на українську мову
Сьогодні 08:45 199 0
Верняєв: Ми, українці, повинні розмовляти українською мовою
#Олег Верняєв

Джерело - Ukrinform.

Українцям слід відмовлятися від всього російського.

Таку думку висловив Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

"Ми, українці, повинні розмовляти українською мовою. Варто проаналізувати те, чому нас вчили багато років і зробити висновки. Варто розвиватися як європейська країна і посилати все російське до біса.

  Актуально: Верняєв повернувся до складу збірної України зі спортивної гімнастики

Важливо також вчити нормальні іноземні мови, щоб спілкуватися з хорошими людьми, які нам допомагають, їх мовою", - сказав Верняєв.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
8 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 8 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою 8873
Гарсія назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко Гарсія назвав фаворита бою Хейні - Ломаченко 3592
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 76! ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 76! 3094
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 40! Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 40! 8923
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 30771 5
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 12811
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 10559
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 17168
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4357
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 54860
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 74996 2
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 17911