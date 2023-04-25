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Названо причину раптової смерті члена Зали слави UFC

Розкрито смерть Стефана Боннара
Сьогодні 23:11 266 0
Названо причину раптової смерті члена Зали слави UFC

Джерело - sport.ua.

Визначено причину раптової смерті члена Зали слави UFC Стефана Боннара, який пішов у вічність у грудні 2022 року.

Про це повідомляє MMA Fighting.

На 46-му році життя серце Боннара зупинилося внаслідок передозування наркотичними речовинами. У його крові було виявлено фентаніл, парафторфентаніл і мітрагінін.

Відповідно до закону про дотримання лікарської таємниці, жодної додаткової інформації про смерть Стефана Боннера більше не буде. Спочатку повідомлялося, що ексбоєць помер через проблеми із серцем.

Стефан Боннар провів у UFC 15 боїв, у яких здобув 8 перемог. У липні 2013 року його було введено до Залу слави ліги.

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